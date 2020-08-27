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27 Ağustos 2020 Perşembe 16:46 | Son Güncelleme:

Farmasi Kuzey Amerika CEO'su Sinan Tuna oldu

Farmasi Kuzey Amerika CEO'su Sinan Tuna oldu

Güzellik ve doğrudan satış alanında faaliyet gösteren Farmasi Kuzey Amerika bölümünün başına yeni ceo atadığını duyurdu. CEO olarak Sinan Tuna'nın atandığı Kuzey Amerika bölümü Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada ve Porto Riko operasyonlarını yönetecek.

Türkiye'nin güzellik ve doğrudan satış alanında dünya çapında faaliyet gösteren markası Farmasi, Kuzey Amerika operasyonlarında iddialı hedefler koyarak bu bölümün başına yenibir ceo atadığını duyurdu. Yeni göreve atanan Sinan tuna Kuzey Amerika'nın genişlemesi bu stratejinin en önemli anahtarlarından biri. Tunabu hedef doğrultusunda yeni rolünde, büyüme ve operasyon sürecinin verimli yürümesine liderlik edecek.
<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0'>tuna.tunca@

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