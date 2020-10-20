Farasis'le bataryada ortaklık... TOGG ile Mercedes aynı teknolojiyi kullanacak

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) yeni ortaklıklarla çekim merkezi olmayı sürdürüyor. TOGG ürün gamında kullanacağı batarya paketinde iş ortağı olarak dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis’i seçti. Varılan anlaşmaya göre TOGG’un batarya modülü ve paketi Türkiye’de üretilecek. İki şirket, batarya hücresi tedarikinin yanında imzaladıkları kapsamlı niyet mektubu çerçevesinde Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunarak iş birliğini genişletecek. İmzalanan anlaşma için konuşan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu sayede TOGG’un mobilite ekosistemi, teknoloji geliştiren, ekonomik değer yaratan, önemli bir bölgesel oyuncu haline gelecek” dedi.

Ortaklık anlaşmasına TOGG ve Farasis yöneticileri imza attı. Kurulacak yeni batarya üretim tesisinin inşaatı süren TOGG Gemlik fabrikasında kurulacak bölümde yer alması bekleniyor. Fabrika Avrupa’daki en çevreci tesislerden olacak.

RAKİPLERE DE VERECEK



TOGG CEO’su Gürcan Karakaş da, “30’un üzerinde küresel batarya tedarikçisiyle görüştük. Bunların içinden teknik, ticari ve stratejik kriterlerimizi en iyi karşılayan, dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis batarya iş ortağımız olarak seçildi” dedi. Karakaş, “Bu işbirliği elektrikli araç bataryası üretmenin ötesine geçecek, ülkemizde batarya Ar-ge yetkinliklerini geliştirecek, otomotiv üreticilerinin elektrikli araç projelerini Türkiye’ye taşımalarını tetikleyecek” değerlendirmesinde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, işbirliğine ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Batarya teknolojilerinde ülkemizde yeni kabiliyetler oluşacak, dışa bağımlılık azalacak” ifadelerini kullandı.

BATARYA KARDEŞLİĞİ



2002’DE ABD’den kurulan Farasis Energy, Çin ve Avrupa’daki en büyük li-ion batarya üreticilerinden. Şirketin 4 binden fazla çalışanı bulunuyor. Yüzde 3 hissesi bu yıl Daimler-Mercedes tarafından alınan şirket, Almanya’da da batarya tesisi kuruyor. Yeni işbirliği sonrasında TOOG’un elektrikli SUV’uyla Mercedes’in tüm modelleri aynı bataryaları kullanacak.

İmza töreninin ardından TOGG ve Farasis’ten yapılan ortak açıklamada “İmzalanan stratejik ortaklığın genel prensiplerini içeren ortak girişim şirketi niyet mektubuna göre 2020 yıl sonuna kadar ortak girişim şirketinin kapsamlı iş planı oluşturulacak ve ortaklığın hukuki zemini bu süre zarfında detaylandırılacak. İki şirketin yönetim kurullarında yapılacak son değerlendirme onaylardan sonra 2021 başında ortak girişim şirketinin hukuken kurulması hedefleniyor” denildi.