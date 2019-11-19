Faizler geriledi, kredili konut satışı %525 arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlayan ve kamu bankalarının ivme kazandırdığı düşük faiz dalgasına özel bankaların da katılması, piyasaya pozitif olarak yansıdı. Faizlerin konut satışları üzerindeki etkisi ekim ayı satışlarında bir kez daha ve net bir şekilde kendini gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayında satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 azalarak 142 bin 810 oldu. İpotekli konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 525.1 artarak 50 bin 411’e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 35.3 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul yüzde 16.7 payla ilk sırada yer aldı.

50 BİN EV İLK KEZ SATILDI

İlk defa satılan konut sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 azalarak 50 bin 181’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35.1 oldu. İlk satışlarda İstanbul yüzde 17.9 ile ilk kez pay alırken İstanbul’u Ankara ve İzmir takip etti. İkinci el konut satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,2 artarak 92 bin 629 olarak gerçekleşti. İstanbul 15 bin 463 ikinci el konut satışı ve yüzde 16.7 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul’u Ankara ve İzmir izledi.

YABANCILARA ÖZEL PORTAL

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye’de taşınmaz edinmek isteyen yabancıların doğru yönlendirilmesi amacıyla istatistiki veriler, gayrimenkul edinimi yoluyla vatandaşlık kazanımı hakkındaki bilgiler ve tapu müdürlüklerinden randevu alınması gibi her türlü bilgi akışının sağlandığı bilgi portalını kurdu. ‘Your Key Turkey’ web adresli, toplam 4 dilde aktif hizmet veren portalda, ilerleyen günlerde Rusça, Fransızca ve İspanyolca hizmet de sunulacak.

‘BİRİNCİ EL’DE ALIM TEŞVİK EDİLMELİ

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, bu sene yeni ruhsat alımlarında düşüş olduğunu belirterek, “İstanbul’da 250 bin taşınmaya hazır konut var. Konut alıcılarını 1. el konut alımına yönlendirecek teşvik mekanizmalarını önemsiyoruz” diye konuştu. Elmas, özel bankaların kredi faizlerini kamu bankaları seviyesine çekmesi gerektiğini söyledi.

YABANCIYA 4 BİN 272 EV SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.9 azalarak 4 bin 272 oldu. Bu alanda ilk sırada 2 bin 43 konut satışıyla İstanbul yer alırken, bu ili Antalya, Bursa ve Ankara izledi. Ekimde Türkiye’den, Irak vatandaşları 597, İran vatandaşları ise 536 konut satın aldı.

BANKALAR PROJELERDE ŞARTLARI ZORLAŞTIRDI

Bu dönemde bankaların kredi kullandırma iştahının düştüğüne dikkat çeken İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım ise, “Bankalar önceki yıllarda devam eden projelerden konut almak isteyenlere daha kolay kredi kullandırırken, bu yıl şartları daha da zorlaştırdılar. İkinci el satışlarda sağlanan kredi verme esnekliği, birinci el satışlarda biraz daha katılaştı. Özel bankaların müşterilerin bozulan kredibiletelerini gözden geçirip, revize etmelerini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.