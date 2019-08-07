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  3. Faiz yüzde 0.99'a indi iki günde 13 bin kişi ev kredisine koştu

Faiz yüzde 0.99'a indi iki günde 13 bin kişi ev kredisine koştu

Faiz yüzde 0.99'a indi iki günde 13 bin kişi ev kredisine koştu

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmesiyle ilk iki günde 13 binden fazla müşteri toplam 2.1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı. 

Faiz indirimlerinin ardından kamu bankalarının konut kredisine rekor talep geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın konut kredisi faizlerinde gerçekleştirdiği indirim sonrasında, ilk iki günde 13 binden fazla müşteri toplam 2.1 milyar liranın üzerindeki rekor taleple konut kredisi başvurusunda bulundu. 

EN YÜKSEK BAŞVURU 

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geçen hafta konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1’in altına çekmelerinin ardından müşterilerden gelen talebe ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Belirtilen başvuru tutarı bugüne kadar iki gün içinde yapılan en yüksek konut kredisi başvurusudur. Vatandaşlarımızca gösterilen yoğun ilginin önümüzde dönemde de devam edeceği beklenmektedir” ifadelerine yer verildi. 

'Katılım'lar da başladı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmiş, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık yüzde 0.99’dan başlayan oranlarla 180 aya kadar vadeyle tüm vatandaşlara kredi kullanma imkanı sunmuştu. Üç kamu bankasının ardından Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da konut finansmanı oranlarında indirime gitmişti. 

Mevduat konuta dönüyor 

KONUT alımları da yeniden hızlanmaya başladı. Coldwell Banker ACCE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dilber, faizlerin düşmesiyle birlikte vatandaşlardan yoğun telefon aldıklarını belirterek, vatandaşların mevduattaki parayı konuta çevirmeye başladığını bildirdi. Dilber, "Şu an konut alım zamanı. 1 yıl sonra bu fiyatları görmek pek mümkün değil. Vatandaş mevduattaki parayı konuta çevirmeye başladı" dedi.

Kazanımları daha ileri taşıyacağız

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, Twitter hesabından şunları söyledi: "Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını daha da ileri taşıyacağız." 

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