İndirim satışları artırdı, bazı modeller tükendi

Yıla beklenenden daha yavaş başlayan otomotiv sektörünü canlandırmak için yıl içinde bazı vergi teşvikleri uygulanmıştı. Kamu bankaları da yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" kapsamında aralık ayına özel fırsatlar sunmuştu. Birçok yerli ve yabancı firma, hurda araç teşviki, sıfır faiz, uzun vade seçenekleri ve takas indirimi gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.

Sıfır otomobil satışındaki talep sebebiyle bayilerde yoğunluk oluşurken, bazı modellerin tükenmesinden dolayı vatandaşların talebi karşılanamıyor. Beğendikleri araç için sipariş vermek için sıraya giren müşteriler, aracın bayiye gelmesini en az 15 gün bekleyebiliyor. Bu süre marka ve modele göre artabiliyor.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, yüzde 0.49'luk faiz kampanyasının ciddi manada sektörün önünü açtığını ve otomotivde bekledikleri desteği yıl içerisinde çeşitli dönemlerde gördüklerini ifade etti.

Yüzde 0.49'uk faiz oranının ayrı bir anlam taşıdığını belirten Şahsuvaroğlu, "Çünkü bu, otomotive olan ilgiyi resmen yeniden coşturdu. Bu, mevduat faizinin de altında bir faiz oranı. Yani mevduat faizi bizim en büyük rakibimizdi. İnsanlar parasını mevduatta değerlendirmeyi düşünüyordu ama yüzde 0.49'luk faiz oranı otomotiv sektörünün gerçekten son birkaç ay önünü açan çok önemli bir durum oldu" diye konuştu.



AA