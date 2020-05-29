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  3. Fahiş fiyat timi işbaşında
29 Mayıs 2020 Cuma 04:01 | Son Güncelleme:

Fahiş fiyat timi işbaşında

Fahiş fiyat timi işbaşında

Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetim yapacak olan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu faaliyete geçti. Kurul, stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar para cezası verebilecek.

Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleriyle diğer acil durumlarda fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlenmesi amacıyla oluşturulan ‘Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’ Resmi Gazete’de yayımlanan kararla faaliyete geçti.

SAVUNMA SÜRESİ VERİLECEK

Kurul, piyasa dengesini ve tüketicileri korumaya yönelik gerekli tedbirleri alacak, bunların uygulanmasını sağlayacak ve denetim ve incelemeleri yapacak. Bu uygulamaları gerçekleştirdiği tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler hakkında idari para cezası kararı alabilecek. Kurul, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarıyla ilgili ilke ve kuralları belirleyecek.

500 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Resen veya şikayet üzerine yapılan denetimlerde, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin yapıldığı günden başlamak üzere 10 günden az olmamak kaydıyla savunma için süre tanınacak. Belirlenen sürede savunma yapılmaması durumu hariç olmak üzere işletmelere, savunması alınmadan idari para cezası kararı alınamayacak. Fahiş fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk yapanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. İdari para cezasının belirlenmesinde, işlenen fiilin ağırlığı ve haksızlık içeriği, işletmenin türü, büyüklüğü ve bulunduğu sektör, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetinden sağlanan menfaatle daha önce aynı konuda idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı gibi hususlar dikkate alınacak. 

KURULDA KİMLER VAR? 

‘Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği’ne göre, toplam 13 üyeden oluşacak kurulda, Ticaret, Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’yla Tarım ve Orman bakanlıkları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Reklam Kurulu’ndan üyeler yer alacak. 


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