Gelen son açıklamalara göre, Ticaret Bakanlığı haksız fahiş fiyat uygulamalarına ceza kesti. Cezalar, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından verildi. Toplamda 283 firmaya 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uygulandı. Fahiş fiyat cezası nedir, ne demek? Fahiş fiyat uygulayan firmalar hangisi?

TİCARET BAKANLIĞI HANGİ FİRMALARA CEZA YAZDI?

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, fahiş fiyat artışlarına ilişkin şikayet başvuruları üzerine başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye genelinde denetimlerin artırıldığı kaydedildi.

Bu kapsamda, Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve il müdürlükleri koordinasyonunda marketler, pazar yerleri ve toptancılarda temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik 81 ilde denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde, arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edilip, denetlenen firmalardan savunma alınarak, ürünlerin alış ve satış faturaları gibi gerekli bilgi ve belgeler talep ediliyor. Firmaların savunmaları ve temin edilen bilgiler değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildiriliyor.

Kurul, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman bakanlıkları, TOBB, TESK temsilcileri, üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsil eden toplam 13 üyeden oluşuyor.

FAHİŞ FİYAT NEDİR?

Fahiş kelime anlamı olarak ölçüyü aşan, aşırı, çok fazla, adil olmayan anlamlarına geliyor. Fahiş fiyat da adil olmayan fiyatlara verilen bir tabir olarak karşımıza çıkıyor.