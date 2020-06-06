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  3. 'Fahiş fiyat artışını engelledik'
06 Haziran 2020 Cumartesi 02:30 | Son Güncelleme:

'Fahiş fiyat artışını engelledik'

'Fahiş fiyat artışını engelledik'

Pandemi sürecinin başlamasıyla tüketim ve satın alma alışkanlıklarındaki değişimler, gözlerin perakende sektörüne çevrilmesine neden oldu.

Güvenilir Ürün Platformu katkılarıyla düzenlenen ‘Perakende Sohbetleri’ toplantısında ekonomi basınıyla bir araya gelen İstanbul Perder Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, “Sürecin başlamasıyla özellikle makarna ve kolonya gibi ürünlerin aşırı talebi nedeniyle birkaç gün piyasada fahiş fiyatlarla karşılaşıldı ancak çok hızlı davranarak, fırsatçılara mahal vermeyeceğimizi, stoklarımızın yeterli olduğunu ve paniğe gerek olmadığını ifade ettik” dedi. Güzeldere ayrıca, 2019’un mart ayına göre yüzde 50 ye yakın ciro artışı yaşandığını belirterek, “Genel sepet ortalaması 30-35 TL bandında giderken 60-65 TL ortalamasına geldi” ifadelerini kullandı.

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