Facebook'a, Twitter'a 1 ay süre!

Sosyal medyada yeni dönem başladı. Kamuoyunda ‘sosyal medya yasası’ olarak bilinen düzenleme dün yürürlüğe girdi. Buna göre Facebook, Twitter, Instagram ve Telegram gibi sosyal medya platformlarına Türkiye’de temsilcilik açma zorunluluğu getirildi. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), ağ sağlayıcılara ilgili yasa metnini de içeren yazı yazarak, 1 ay içinde temsilcilik açmalarını istedi. Temsilcilik açmayanlara, para cezasından reklam yasağına uzanan ve bant daraltılmasıyla sonuçlanabilecek yaptırımlar uygulanacak.

TEMSİLCİ ZORUNLU



Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısı, en az 1 kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin kimlik ve iletişim bilgileri BTK’ye bildirilecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması zorunlu olacak. 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirmeyen sağlayıcılara önce 10 milyon lira para cezası verilecek. 30 gün içinde halen yükümlülüğün yerine getirmeyenler 30 milyon lira daha ceza ödemek zorunda kalacak. Sonraki aşamalarda da reklam yasağı ve yavaşlatma cezası verilecek.

BİRLEŞMEDE PİLOT DENEME



Bazı Instagram kullanıcıları, Facebook hesabı olmadan Messenger kullanıcılarına mesaj gönderebilmeye başladı. Deneme amaçlı bu uygulama, Facebook’un Instagram, WhatsApp ve Messenger’ın entegre edilmesi planının ilk adımını oluşturuyor.

1 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA VAR



Kanuna ‘sosyal ağ sağlayıcı’ unvanı eklendi. Kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, bu unvanla tanımlanacak. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılık amacıyla verilecek idari para cezası artırılacak. Bu kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında uygulanan 10 bin-100 bin lira idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar uygulanabilecek.