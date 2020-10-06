Facebook Türkiye'de temsilcilik açmıyor

Sosyal medya yasasına göre, 1 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter, Facebook, Instagram gibi şirketler Türkiye’de temsilcilik açacak. Temsilcilik açmayanlara, para cezasından reklam yasağına uzanan ve bant daraltılmasıyla sonuçlanabilecek kademeli yaptırımlar uygulanacak. Facebook’un yasaya uymayarak, Türkiye’de temsilci bulundurmayacağı belirtildi.