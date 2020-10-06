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06 Ekim 2020 Salı 23:21 | Son Güncelleme:

Facebook Türkiye'de temsilcilik açmıyor

Facebook Türkiye'de temsilcilik açmıyor

Sosyal ağ sağlayıcılara Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getiren sosyal medya yasası yürürlüğe girdi.

Sosyal medya yasasına göre, 1 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter, Facebook, Instagram gibi şirketler Türkiye’de temsilcilik açacak. Temsilcilik açmayanlara, para cezasından reklam yasağına uzanan ve bant daraltılmasıyla sonuçlanabilecek kademeli yaptırımlar uygulanacak. Facebook’un yasaya uymayarak, Türkiye’de temsilci bulundurmayacağı belirtildi. 

<p>Editör-Kurgu: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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