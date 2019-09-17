EYT'lilerin gözü kulağı Ankara'da! İşte EYT'de Finlandiya modelinin detayları...
Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) gözü kulağı Ankara’da… Hükûmetin gündemine giren EYT ile ilgili olarak Prof. Dr. Vedat Bilgin görevlendirildi. Peki EYT konusunda basında da yer alan Finlandiya modelinin detayları nedir? İşte EYT’lilerin merak ettiği sorunun yanıtı…
Son günlerde, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili olarak Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdi.
Bu kapsamda EYT’lilere çözüm üretilebilmesi için başta SGK olmak üzere kamu kurumlarından bilgi talep edilecek. Yurt dışındaki buna benzer erken emeklilik imkânı sağlayan düzenlemeler görüşülecek. Sonucunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir çalışma sunulacak.
Peki EYT konusunda basında ara ara yer alan Finlandiya Modeli nedir? İşte EYT’lilere Finlandiya modelinin detayları…
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