EYT'lilerin gözü kulağı Ankara'da! İşte EYT'de Finlandiya modelinin detayları...

Son günlerde, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili olarak Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdi.

Bu kapsamda EYT’lilere çözüm üretilebilmesi için başta SGK olmak üzere kamu kurumlarından bilgi talep edilecek. Yurt dışındaki buna benzer erken emeklilik imkânı sağlayan düzenlemeler görüşülecek. Sonucunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir çalışma sunulacak.

Peki EYT konusunda basında ara ara yer alan Finlandiya Modeli nedir? İşte EYT’lilere Finlandiya modelinin detayları…