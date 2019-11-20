EYT son dakika haberleri: EYT'de son durum nedir? İşte resmi açıklamalar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili gözler resmi açıklamalara çevrildi. EYT son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde flaş açıklamalarda bulundu. Konu ile ilgili bir soru sorulması üzerine açıklamasında, “Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler.” cümlelerine yer verdi. İşte konu ile ilgili yapılan açıklamaların tamamı…

İŞTE EYT İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda ellerinde 10'dan fazla analiz olduğunu belirterek, "Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil." dedi.

BAHÇELİ’DEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli EYT'lilerle ilgili, "Hükümetin tavrını destekliyoruz" dedi.

ÖMER ÇELİK AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, EYT konusuna değinerek 'Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti var' ifadelerini kullandı. İşte açıklamasının tamamı:

Cumhurbaşkanımız uzun zamandır Türkiye'nin yönetiminde birinci derecede söz sahibi. Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Ülkeye bir maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir.

Talep edildiği gibi çözülmeyecek mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Son derece dürüst bir şekilde Türkiye'nin gerçekleri paylaşılmıştır.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde flaş açıklamalarda bulundu. İşte EYT ile ilgili açıklaması:

Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.

EYT TARTIŞMALARI

Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor.

UZMANLARDAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ülkenin başına erken emekliliği dolayanlar siyasi rant peşinde. Bu milletin zararına, seçim kaybetsek de yapmayacağız." sözleriyle dile getirdiği Emeklilikte Yaşa takılanlarla (EYT) ilgili bir düzenleme yapılması halinde devlet altından kalkamayacağı ağır mali yükle karşı karşıya kalacak.

EYT'lilerin sayısının 5 ilâ 6 milyon civarında olduğuna dikkat çeken sosyal güvenlik uzmanları, en düşük emekli maaşı olan bin 600 lira üzerinden hesap yapılsa bile yıllık maliyetinin 100 milyar liranın üzerinde olacağına dikkat çekti. 5.9 milyon kişinin şu anda EYT'li olduğu biliniyor.

Şu andaki rakamlarla fatura en az 113 milyar TL. Sosyal güvenlik sisteminin sürekli açık vermesine yol açan Eylül 1999 tarihinden önceki uygulama ile kadın 20, erkek 25 yıl sigortalılık 5 bin gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

YAŞA NASIL TAKILDILAR?

1999'dan sonra üçüncü bir şart olarak yaş şartı getirildi. Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı 7 bine yükseltildi. 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde de 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirildi.

Yaş sınırı Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamındakiler için de uygulandı. 23 Mayıs 2002'den geçerli olmak üzere yeni bir kademeli geçiş takvimi kabul edildi. SGK'nın uygulaması sürerken muhalefetin de kışkırtmasıyla bir kampanya başlatıldı. Muhalefet, kanun teklifi verdi, komisyon kurulmasını istedi. Ama komisyon kurulması ve teklifler devlete büyük maliyet getireceği için AK Parti ve MHP tarafından reddedildi.

UZUN VADEDE ZARAR 754 MİLYAR

Emeklilikte yaşa takılanların sayısının 6 milyona yakın olduğu belirtiliyor. İlgili devlet kurumlarının yaptığı ileriye yönelik projeksiyonlarda ise bu durumdakilerin emekli olmaları ve 20 yıla yakın maaş almaları durumda devlete gelecek ağır yük ise yıllık 754 milyar lirayı geçiyor.

Başkan Erdoğan konu her gündeme geldiğinde devlete getireceği ağır yükü dikkate alarak erken emekliliğe karşı çıktı. Erdoğan bu arada Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Vedat Bilgin'e araştırma yapması talimatı verdi. Taraflarla görüşen Bilgin'e, EYT ile ilgili sunulan bir raporda bu durumdakilerin sayısının 5 milyon 954 bin 225 kişi olduğu ileri sürüldü.