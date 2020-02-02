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  3. EYT son dakika haberleri: EYT'de bugün son durum nedir? Bakan Selçuk'tan açıklama

EYT son dakika haberleri: EYT'de bugün son durum nedir? Bakan Selçuk'tan açıklama

EYT son dakika haberleri: EYT'de bugün son durum nedir" Bakan Selçuk'tan açıklama

EYT son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2 Şubat 2020 EYT’de bugün son durum nedir? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, canlı yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Bakan Selçuk’un EYT ile ilgili yöneltilen bir soruya verdiği cevap haberimizde sizlerle.

EYT son dakika haberleri merak edilen konular arasında yer alıyor. EYT’de bugün son durum nedir? 2 Şubat 2020’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, canlı yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Bakan Selçuk kendisine EYT ile ilgili yöneltilen bir soruya, “Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor. Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak.” Dedi.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, canlı yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Bakan Selçuk kendisine EYT ile ilgili yöneltilen bir soruya şu yanıtı verdi:

Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz. Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor. Maliyet hesapları var. Prensipte de sorunu var. Emeklilik dediğimiz şey teknik olarak kullandığımız tabirde "Yaşlılık aylığı". Yaşlılık aylığı yaşlı olunca alınır. Dolayısıyla EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor. Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak.


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