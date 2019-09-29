EYT son dakika haberleri: 2019 EYT'de bugün son durum nedir, kimleri kapsıyor?

EYT ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. EYT’de bugün son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamanın ardından gözlerini resmi duyurulara çevirdiler. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, son bir yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yararına 20 dolayında yasa teklifi verildiğini ve tekliflerde üç farklı emeklilik yönteminin yer aldığını duyurdu. İşte EYT son dakika haberleri...

EYT İÇİN MODELLER BELLİ OLDU

DHA'da yer alan habere göre, Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, son bir yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yararına 20 dolayında yasa teklifi verildiğini ve tekliflerde üç farklı emeklilik yönteminin yer aldığına dikkat çekti. TBMM'ye sunulan yasa teklifleri incelendiğinde üç farklı yöntemin belirginleştiğini belirten Duman hangi teklif yasalaşırsa, kimleri ne şekilde etkileyeceğini de açıkladı.

1. YÖNTEM

Kadın için 50, erkek için 55 yaşını doldurmuş ve en az 3,600 gün hizmeti bulunan çalışanları dikkate almaktadır. Şayet bu teklif 2019 yılı içinde kabul edilirse, 1969 yılı ve öncesinde doğan 3,600 günlük (10 yıl) hizmeti bulunan kadınlar ile 1964 yılı ve öncesinde doğmuş ve yine 3,600 gün hizmeti olan erkek çalışanları kapsamış olacak

2. YÖNTEM

Çalışma süresini tamamlamış olmak, yani ilk giriş tarihinin üzerinden kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yılın geçmiş olması. Yaş Haddini tamamlamış olmak yani kadınlarda 40-58 yaş, erkeklerde ise 44-60 yaş arasında bulunmak yeterli olacak.

3. YÖNTEM

08.09.1999 ve öncesinde ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayan herkesin kadın ya da erkek çalışan ayrımı yapılmadan 5,000 günlük hizmet ile emekli olması gerçekleşebilecek. Böylelikle EYT kabul edilen herkesi kapsamış olacak.

EYT NEDİR?

EYT ile ilgili Akşam gazetesi yazarlarından Okan Güray Bülbül konu ile ilgili köşesinde açıklama yaptı. İşte konu ile ilgili yazısı:

Emeklilikte yaşa takılanlar umutlu... Prof. Dr. Vedat Bilgin’in konuyla ilgili görevlendirilmesi sonrası önce ayrıntılı bir maliyet hesabı yapılması ardından süreci hızlandıracak adımların atılması bekleniyor.

Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin’in emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirilmesiyle emeklilikte yaşa takılanlarda büyük bir heyecan oluştu. Bir kişinin hangi koşullarda emekli olacağı, kanuna göre belirlenir. 2008’den önce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç ayrı kurum ve kanun söz konusuydu.

YAŞ ŞARTI DEVREYE GİRDİ

Bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında birleştirildi. Örneğin ilk kez 30 Nisan 2008’de SSK’lı olan bir erkek 60 yaşında, 7 bin prim günüyle emekli olabilirken, bir gün sonra yani 1 Mayıs 2008’de SSK’lı olan bir erkek 7 bin 200 prim günüyle emekli olabilir hale geldi. Yani bir gün geç sigortalılık 200 gün fazla çalışmayı gerektirdi. 9 Eylül 1999’da da 4447 sayılı Kanun hayata geçerken, bu tarihten önce sigortalı olanlar için de kademeli bir yaş şartı devreye sokuldu.

BİR GECEDE DEĞİŞTİRİLDİ

9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olan erkekler için 60, kadınlar için 58 yaş şartı getirildi. Yani, bir gecede emekli olmak için belirli bir yaşı doldurmak zorunda kaldılar. Ve sorun tam da bu noktada başladı. 1999’da sisteme acil müdahale gerekiyordu ve neredeyse bir gecede şartlar değişti. Sonuçta ‘emeklilikte yaşa takılanlar’ oluştu.

ÇALIŞMAK İÇİN ‘YAŞLI’ EMEKLİLİK İÇİN ‘GENÇ’

Emeklilikte yaşa takılanlar için bugüne kadar bir düzenleme yapılamadı. Bunun en önemli nedeni sosyal güvenlik sisteminin mali dengesi. Bugün ise SGK’nın emeklilikte yaşa takılanların kaç kişi olduğu, düzenlemeyle kaç kişinin hemen emekli olabileceği, ödenecek aylıkların miktarı ve bunun sisteme getireceği maliyeti hesaplayarak bu yönde bir çalışmanın ilk adımlarını atması mümkün. Bu konuda Vedat Bilgin’in görevlendirilmesi konuyu hızlandıracak ve tüm boyutların ortaya konularak bu kişilerin sorunlarının kapsamlıca ele alınmasını sağlayacaktır. Yaşa takılanlar, en çok yaş şartını beklerken sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktan, çalışmak için ‘yaşlı’, emekli olmak için ‘genç’ bulunmaktan şikayet ediyor.

SGK’NIN MALİ DENGESİ ÖNEMLİ

SGK, 2018’de 245.1 milyar TL emekli aylığı ödedi. SGK’nın toplam giderleri ise 385 milyar TL’yi buldu. SGK’nın toplam geliri de 369.2 milyar TL olarak hesaplandı. Dolayısıyla SGK geçen yıl 15.7 milyar TL açık vermiş durumda. Sosyal güvenlik sisteminin açık vermesi, sigortalılar için olumlu bir göstergedir. Ancak kamu bütçesinden transferle kapanan bu açığın büyümesi, sistemin geleceğini riske atar. İşte bu nedenle, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi çok önemli.

12.8 MİLYON KİŞİYE AYLIK ÖDENİYOR

SGK’nın haziran ayı verilerine göre 22 milyon 260 bin aktif sigortalı var. SGK’dan aylık alan kişi sayısı ise 12 milyon 828 bin. Bu kişiler SGK’dan emekli, ölüm, malullük aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik ödeneği alan kişiler. Yani iki çalışanın ödediği primlerle bir emeklinin veya ölüm aylığı alan kişinin aylıkları finanse edilmeye çalışılıyor. Bu oranın makulü ise bire dört. Yani bir çalışanın dört emekliyi finanse etmesi.

CEM KILIÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Prof. Dr. Cem Kılıç, Başkan Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili olarak Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

NTV yayınında konuşan Prof. Dr. Cem Kılıç, yeni bir formül üretilmesi konusunda harekete geçildiğini duyurdu.

Kılıç şunları söyledi: "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

EYT KİMLERİ KAPSAYACAK?

Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. EYT sorunu 1999'da emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıktı. 8 Eylül 1999 gününe kadar işçiler emeklilik için iki şartı yerine getirmesi gerekiyordu: Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 günlük prim ödeme gün sayısı.

Yapılan değişiklikle emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı ise 7000 güne yükseltildi. 8 Eylül 1999 gününden önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58 erkeklerde ise 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirildi

Emeklilik için primi tamamlayıp yaşı bekleyenlere müjde niteliği taşıyan düzenleme, Genel Kurul'da kabul edilir ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanırsa, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar emeklilik şansını yakalayacak.