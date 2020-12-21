Emeklilikte Yaşa Takılanlar diğer bir ismiyle EYT düzenlemesi hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Yeni yıla sayılı günler kala Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeler yeniden gündeme geldi. Peki, EYT son dakika gelişmesi var mı? EYT'de son durum nedir? İşte son açıklamalar...

EYT SON DURUM NE?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin olarak EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmak istediklerini, emekliliğin teknik adının "Yaşlılık aylığı" olduğunu ve dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşındakilerin yaşlı sayılmadığını kaydetti. Bakan Selçuk, emeklilik konusunda reform çalışmasının görüşüldüğünü ve bunun uzun soluklu olacağını da söyledi.

Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz. Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor. Maliyet hesapları var. Prensipte de sorunu var. Emeklilik dediğimiz şey teknik olarak kullandığımız tabirde "Yaşlılık aylığı". Yaşlılık aylığı yaşlı olunca alınır. Dolayısıyla EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor. Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak. EYT'liler 65 yaşını beklemeyecekler. Hayır, kademeli olarak değişiyor. Prim ödeme ve sigortalılık süresine göre kademelendirilmiş. EYT'liler emeklilikten sonra çalışmak istiyorlar. 48-50 yaşlarda, en verimli olduğu dönemde emekli olmayı düşünmek bu. Hazine ve Maliye Bakanımızla çalışıyoruz. Emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız olduğu doğru. Uzun soluklu bir çalışma bu.

EYT NEDİR?

EYT sorunu, 8 Eylül 1999’da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu.

Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58’e, erkeklerde 60’a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi.