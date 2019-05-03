EYT son dakika gelişmesi var mı? EYT müjdeli haber geldi mi? gibi sorular herkes tarafından araştırılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mağduriyetlerin giderilmesi için gözlerini Meclis'e çevirdiler. Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son durum birçok vatandaş tarafından anlık olarak takip ediliyor. Peki, EYT Meclis'te görüşüldü mü? EYT son dakika haberleri var mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda son gelişmeler emekli olmayı bekleyen vatandaşlar tarafından bekleniyor. EYT hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte EYT hakkında merak edilenler..

EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek gösterge ve EYT konularının Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme alınacak konuların başında olduğunu belirtmişti. EYT için gözler Meclis'e çevrilmiş durumda.

EYT MÜJDELİ HABER GELDİ Mİ?

24 Şubat'ta tatile giren meclisin açılmasının hemen ardından EYT gündeme alınarak müjdeli haberin gelmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. EYT ile ilgili, “EYT’de Demirel bir yanlışın içine düştü. Emeklilik meselesini eleştirmek için muhalefet teşvik ediyor. Erken yaşta emekliliğe karşıyız.” dedi.

DEVLET BAHÇELİ’DEN EYT AÇIKLAMASI



Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu ile ilgili son açıklama Devlet Bahçeli tarafından 19 Mart tarihinde yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. EYT ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu cevapladı. İşte Bahçeli’nin açıklaması: Bizim seçim beyannamemizde bu konu var. Ayrıca milletvekili arkadaşlarımız bu konu üzerinde de çalıştılar. Hatta meclise bir teklif de sundular.Ancak 49 milletvekiliyle bunu çıkartmamız mümkün değil. Birde bunun şu anki maliyeti Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı iç ve dış sorunlar içerisinde ille de bunu çıkartacağız diyerek kimseyi kandırmaya da gerek yok. Şu an için bunun çıkması mümkün değil. Hele hele seçime bir hafta 10 gün kala böyle bir popülist politika uygulanmaz. Seçim sonuçları belli olur, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı ve istikrar sağlayıcı bir güçle yoluna devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunulabilir.

Ama şimdiye kadar hiç yürüyüş yapmayanlar şimdi Ankara’da İstanbul’da yürüyüş yapıyorlar. Biraz evvel söylediğim erken emekliliği toplumsal hareketliliğin şeyi haline getiriyorlar. Bunun çözümü için tahrik etmeye gerek yok. Eğer seçimde netice alırsanız siz yapın. Sistemi değiştirecekseniz siz yapın. Ama yapamayacağınız bir şeyle toplumu hareketlendirerek gerginliği arttırmanın erken emeklilikteki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, büyüklerimiz kimlerse sabırlı olmaları lazım. Türkiye’nin gerçeklerini göz önüne almaları lazım. Maliyetlerin ne olduğunu iyi hesap etmeleri lazım.

EYT NEDİR?

1998'da işe giren bir işçinin 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken, birkaç yıl sonra çıkarılan bir yasa ile emekliliğinin 15 yıl sonraya 2038 yılına ertelenmesi olarak aktarılıyor.

YAŞ ŞARTI KAÇA ÇIKARILDI?

Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı 7000'e yükseltildi. 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde de 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirildi. Benzer yaş sınırı Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamındakiler için de getirildi.