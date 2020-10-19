EYT son dakika gelişmesi var mı? EYT bugün son durum nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar diğer bir ismiyle EYT düzenlemesi erken yaşta emeklilik şansı sunacak. Çalışan vatandaşlar prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremiyorlar. Dolayısıyla emekli olamıyorlar. Ak Parti'nin 25 yaş altı ile 50 yaş üstü için meclise sunduğu teklif EYT bekleyenlerin yüzünü güldürebilir.

EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan EYT bekleyen milyonlarca kişi için önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin geçtiğimiz gün 25 yaş altı ile 50 yaş üstü için meclise sunduğu teklifin EYT bekleyenler için de olumlu bir gelişme olacağını kaydeden Arslan, 40 yaşından sonra memur ve işçi alımı yapılmadığına dikkat çekti.

"Yaşı bekleyen, primini doldurmuş insanlar var. Bu kesime iş de verilmiyor, işsizlik ödeneği de ödenmiyor." şeklinde konuşan Arslan, teklif edilen söz konusu düzenlemenin EYT'li kesimin iş bulmasını kolaylaştırabileceğini vurguladı.

EYT'DE SON DURUM NE OLDU?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin olarak EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmak istediklerini, emekliliğin teknik adının "Yaşlılık aylığı" olduğunu ve dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşındakilerin yaşlı sayılmadığını kaydetti. Bakan Selçuk, emeklilik konusunda reform çalışmasının görüşüldüğünü ve bunun uzun soluklu olacağını da söyledi.

"EYT'LİLER 65 YAŞINI BEKLEMEYECEKLER"

Bakan Selçuk, EYT tanımının aslında bilinenin aksine farklı olduğunu vurguladı ve şunları kaydetti:

"Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz. Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor. Maliyet hesapları var. Prensipte de sorunu var. Emeklilik dediğimiz şey teknik olarak kullandığımız tabirde "Yaşlılık aylığı". Yaşlılık aylığı yaşlı olunca alınır. Dolayısıyla EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor. Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak. EYT'liler 65 yaşını beklemeyecekler. Hayır, kademeli olarak değişiyor. Prim ödeme ve sigortalılık süresine göre kademelendirilmiş.

EYT'lilerin emeklilikten sonra çalışmak istediklerini vurgulayan Bakan Selçuk, "48-50 yaşlarda, en verimli olduğu dönemde emekli olmayı düşünmek bu. Hazine ve Maliye Bakanımızla çalışıyoruz. Emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız olduğu doğru." ifadelerini kullanarak yapılan çalışmaların uzun soluklu olduğunu kaydetti.