EYT'de bugün son durum nedir? EYT son dakika gelişmeleri!
EYT son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. EYT’de bugün son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar konusu ile ilgili yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorlar. Emekli olma şartlarından biri olan yaş şartını doldurmadan, prim gününü tamamlayan vatandaşlar erken emekli olup olmayacaklarını araştırıyorlar. NTV yayınında konuşan Prof. Dr. Cem Kılıç konu ile ilgili bir açıklama yaptı. EYT son dakika gelişmesine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
EYT son dakika gelişmeleri araştırılıyor. EYT’de son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. NTV yayınında konuşan Prof. Dr. Cem Kılıç konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Kılıç açıklamasında, “Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz.” dedi. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.
EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ
Prof. Dr. Cem Kılıç, Başkan Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili olarak Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı.
Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
NTV yayınında konuşan Prof. Dr. Cem Kılıç, yeni bir formül üretilmesi konusunda harekete geçildiğini duyurdu.
Kılıç şunları söyledi: "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."