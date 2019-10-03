İşte merakla beklenen EYT için gündemdeki yöntem ve öneriler!

Kurt, yasanın çıkması durumunda öne çıkan yöntemlerin başında, yaş şartının kaldırılıp kadınların 20 yıl, erkeklerin ise 25 yıl prim ödemişse emekli olacağını belirterek, EYT ile ilgili diğer çözüm ve yöntemleri açıkladı.



Kurt yazısında, 'EYT ile ilgili üç çözüm yöntemi öneriliyor. Üç yöntemden ilkine göre, 1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecek.

20 YIL ÇALIŞAN KADIN VE 25 YIL ÇALIŞAN ERKEK EMEKLİ OLABİLECEK



İkinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılıyor. Çalışma günü ve prim sayısı dikkate alınarak emekli olma imkanı getiriliyor. Buna göre 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde emekli olabilecek.

Üçüncü yöntem ise EYT’lilerin de başından beri beklediği ve arzu ettiği bir düzenleme. Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları...'



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