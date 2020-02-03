EYT bekleyenlerin yaş ortalaması 48

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen kesimin yaş ortalamasının 48 olduğunu söyledi. Selçuk “Emeklilik dediğimiz şey, yaşlılık aylığıdır. Ne zaman alınır yaşlılık? Yaşlı olunca. EYT bekleyenlerin ortalama yaşı ise 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşlı olarak kabul edilen bir yaş dilimi değil. Geçen seneye baktığımız zaman, emekli ettiğimiz nüfusun ortalama yaşı da 52-53 bandında. Türkiye halen yaptığı reformlar neticesinde 65 yaş ortalamasına ulaşmış değil. Bunun 65’e çıkması 2048’i bulacak” diye konuştu.

30 YIL MAAŞ ALINIYOR

Türkiye’de emekli olduktan sonra maaş alma süresinin 30 yılı bulduğunu söyleyen Selçuk, “Birçok ülkede bu süre 18-21 yıl. ‘emeklilikte yaşa takılanlar’ yerine ‘emeklilikte yaşı tutmayanlar” kavramını kullanmayı tercih ediyorum” dedi.

Elazığ’a 5 milyon lira daha gidecek

Bakan Selçuk, Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ ve Malatya için şu ana kadar 8 milyon liralık kaynak aktarıldığını belirterek, “Ek olarak önümüzdeki hafta 5 milyon lira daha kaynak aktarılacak. Tüm imkanlarımızla yaraları sarıyoruz” diye konuştu.