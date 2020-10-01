Eylülde OSB'de elektrik imalatta istihdam rekoru

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep’teki 300 fabrikaya ilişkin ortaya atılan iddialara yönelik, “Muhalefet, komple yeni yatırımla ilave yeni yatırım arasındaki ayrımı bile bilmiyor” dedi. Varank, video konferans yöntemiyle katıldığı Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) toplantısında şunları söyledi:

SİPARİŞLER YÜKSELDİ



“Eylülde 52.8 değerini alan İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, 4 aydır eşik değerin üzerinde bir performans gösteriyor. Firmalar artan siparişler doğrultusunda, Şubat 2018’den beri en yüksek oranda istihdam artışı gerçekleştirdi. OSB’lerimiz, eylülün ilk 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketimi rekorunu kırdı. Öncü göstergeler, şimdiden güçlü bir büyümeye işaret ediyor.”

YATIRIM TALEBİ %30 ARTTI



Bakan Varank, reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebinin salgın koşullarına rağmen, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 daha fazla olduğunu vurgulayarak, “Ağustosta 911 yeni teşvik belgesi düzenledik. Sadece bu belgelerin yatırıma dönmesi sayesinde 18 milyar liranın üzerinde yatırım yapılacak ve 28 bin 400 vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşacak” ifadelerini kullandı.