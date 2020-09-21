Eylül ayı sonunda açılıyor: Tekirdağ Şehir Hastanesi için geri sayım

Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ni eylül ayı sonunda idareye teslim etmeyi planladıklarını açıkladı. Yatırım tutarının 1,5 milyar TL'yi bulduğunu belirten Akın, "Yatak kapasitesi 486 olmasına rağmen 556 yatak kapasitesine çıkabilecek alt yapımız var" ifadelerini kullandı.

AA'da yer alan habere göre, Türkiye'nin ilk modüler hastanesi olma özelliğine sahip Tekirdağ Şehir hastanesi, açılış için gün sayıyor.

Kamu-özel iş birliği (PPP-Public Private Partnership) modeliyle yapımı tamamlanan hastane, PPP modeliyle yapımı tamamlanan üçüncü hastane oldu.

"PPP, BİR FİNANSMAN MODELİ"

PPP'nin bir finansman modeli olduğunun altını çizen Selim Akın, bu modelle işletilen hastanelerde hizmetin çok iyi olduğunu, bu memnuniyet derecesini ölçümleyebildiklerini aktardı.

Akın PPP modelinin iyi anlatılması gerektiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Kira bedelimiz 25 sene için baktığınız zaman makul fiyatlarda. Şu an planlanan çok sayıda Şehir Hastanesi var, bu hastaneler yeni modelle yapılabilir mi ona bakmak lazım. Yeni modelde açılan ihalelere biz de teklif verdik, PPP modeli de devam ederse oraya da girmek isteriz. PPP modeli ile yapılan projeler, yabancı yatırımcı anlamında yurt dışından da ilgi görüyor, bunu duyuyoruz. Bu modele yabancı yatırımcı ilgisi var, yabancı sermayenin Türkiye'ye çekilmesi için bu model önemli."

PPP sözleşmelerinin yüklenici firma tarafına fazla sorumluluk yüklediğine vurgu yapan Akın, sözleşmenin biraz daha sadeleşerek, modelin devam etmesi talebinde bulunduklarını aktardı.

"YOĞUN BAKIM ODALARINI PANDEMİ SÜRECİNDE YÜZDE 50 ARTIRDIK"

Pandemi döneminde Bakanlığın yapımı süren Şehir Hastaneleri için özel bir isteğinin olmadığını bildiren Akın, "Ama artık Bakanlığın elinde iki seçenek var, eski hastaneler ve Şehir Hastaneleri'nden birini temiz hastane, birini pandemi hastanesi olarak tutabilir. Eskiden olsa iki bölüm de aynı hastane içinde olacaktı. Pandemi özelinde bariz değişiklikler yapmadık, bir tık yoğun bakım odalarını artırdık, bu hastane için yüzde 50 civarında artırdık." ifadelerini kullandı.