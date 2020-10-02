Eylül ihracatında tarihi rekor: 16 milyar doları aştı

Türkiye’nin ihracatı pandemi döneminde rekor kırıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.8, ağustosa göre yüzde 28.5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu” dedi. Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen toplantıda eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

GÜÇLÜ TOPARLANMA



Pekcan, eyül ayında sadece eylül ve 2020 için bir başarıya imza atmadıklarını, aynı zamanda bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaştıklarını belirtti. Pekcan, “16 milyar doları aşarak kırdığımız rekor; pandemi sürecinin etkilerini geride bırakma ve güçlü, katma değerli ve sürdürülebilir ihracat trendimizi yeniden tesis etmeye yönelik güzel ve olumlu bir işarettir” dedi. Pekcan, 2. çeyreğe göre 3. çeyrekteki ihracat artışının yüzde 34.5 olduğunu aktararak, “Bu rakamlar ihracatımızda pandemi etkisinden toparlanmanın ve normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini teyit eden rakamlardır. Ekonomimizin V-tipi toparlanması, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler sunmaktadır” diye konuştu. Pekcan, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının eylül ayında yüzde 90.9 seviyesine ulaştığını, ilk 9 aylık dönemde yüzde 84.4 gibi oldukça yüksek seviyelerde seyrettiğini söyledi.

YENİ İHRACATÇI REKORU



TİM Başkanı İsmail Gülle de, eylülde toplam 1.676 firmanın ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, “Aynı zamanda yıl başından bu yana aylık bazda ihracat ailesine katılımda da bir rekor kırdık. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız eylülde 80 milyon 174 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi” dedi. Gülle, pandemi döneminde 11 ülkede sanal ticaret heyeti etkinlikleri gerçekleştirdiklerini, gelecek dönemde bu heyetlerinin sayılarını artıracaklarını ifade etti.

OTO YENİDEN LİDERLİĞE GEÇTİ



İsmail Gülle, şu bilgileri paylaştı: “Eylülde 20 sektörümüz ihracatını artırdı. Halı ve yaş meyve sebze sektörlerimiz ise tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Sektörel anlamda 2 milyar 605 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv toparlanarak tekrar lider sektörümüz oldu. Hazır giyim ikinci, kimyevi maddeler sektörümüz ise üçüncü oldu.”

GÜNEY KORE TIRMANDI, SUUDİ ARABİSTAN DÜŞÜŞTE



Bakan Pekcan, İspanya ve İtalya’nın ihracatta en çok düşüş yaşanan ülkeler arasında olduğunu anlatarak, “İhracatı en çok artırdığımız ülkeler yüzde 40.9 ile Güney Kore, yüzde 32.3 ile Avustralya. Çin’e ihracatımız yüzde 28.3, Rusya’ya ise yüzde 5.7 arttı” dedi. AB’ye ihracatın yüzde 5.6, Amerika’ya yüzde 22, Asya’ya yüzde 6.8, Afrika’ya ise yüzde 1.7 arttığını belirten Pekcan, “Ancak Ortadoğu’da, özellikle Suudi Arabistan’da son zamanlarda ihracatçılarımızın yaşadığı sıkıntıları da biliyoruz, bölgeye ihracatımız yüzde 4.7 azalmış” diye konuştu.