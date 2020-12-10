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10 Aralık 2020 Perşembe 23:35 | Son Güncelleme:

Eylül ayında 550 bin kişi işbaşı yaptı

Eylül ayında 550 bin kişi işbaşı yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı istihdam verilerine göre, eylülde işsizlik oranı 1.1 puan düşüşle yüzde 12.7'ye geriledi.

İşsizlikteki düşüşte normalleşme adımları etkili olurken, eylülde 550 bin işsiz işbaşı yaptı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu. Tarım dışı işsizlik oranı 1.5 puan azalışla yüzde 14.9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı ise 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalışla yüzde 44.1 oldu.

KAYITDIŞI DA AZALDI

İşsizlikteki gerileme tarım dışı sektörlerdeki istihdam artışından ve işsiz sayısındaki gerilemeden kaynaklandı. Özellikle eğitim, ticaret, imalat sanayi, kamu yönetimi ve diğer hizmet faaliyetleri alanlarında 300 binden fazla istihdam artışı yaşandı. Bununla birlikte mevsimsel nedenlerle tarım sektöründe 157 bin kişilik istihdam kaybı görüldü. Bu arada eylülde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı 3.8 puan azalarak, yüzde 32.2’ye geriledi.

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