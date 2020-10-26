Eylül ayı yaş çay bedeli yattı mı? ÇAYKUR eylül ayı çay ödemesi ne zaman yatacak?

Çay üreticilerine ÇAYKUR'dan yapılan destek devam ediyor. ÇAYKUR yaş çay bedeli ödemesi vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Yaş çay ödemesi için hesaplara yatırılma tarihi açıklandı.

ÇAYKUR EYLÜL AYI YAŞ ÇAY BEDELİ NE ZAMAN YATACAK?

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, eylül ayı yaş çay bedeli ödemesinin 27-30 Ekim tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı bildirildi. Organik yaş çay farkı ödemesi ise 30 Ekim Cuma günü yapılmaya başlanacak. Ödemeler 3 gün içerisinde tamamlanacak.