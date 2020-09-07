Eylül ayı ücretsiz izin maaşı yattı mı? Nakdi ücret desteği kaç ay uzatıldı?

Nakdi ücret desteği olarak da bilinen ücretsiz izin maaşı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediyor. Salgın sürecinde işleri azalan işyerlerinde ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara devlet tarafından nakdi ücret desteği veriliyor. Bu desteğin Eylül ayında uzatılıp uzatılmadığı ve ödemelerin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteğinin ödeneceği tarihi ve ödemenin uzatıldığına ilişkin son durumu açıkladı.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞI YATTI MI?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ağustosa ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak."

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

Ağustos ayı için ücretsiz izin maaşı 2 ay daha uzatıldı. Uzatma kararı 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay daha uygulanacak.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş (aylık 1170 TL) ücretsiz izin maaş desteği yapılıyor.

TEMMUZ AYI MAAŞLARI YATIRILDI

Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 7 Ağustos Cuma günü itinari ile ödendi. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yapılmaya başlayacağını belirterek "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek." açıklamasında bulunmuştu.