Eylül ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İŞKUR ücretsiz izin ödeneği parası sorgulama ekranı

İŞKUR nakdi ücret desteği her ay belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Bakan Selçuk, salgın sürecinde işleri azalan iş yerlerinde ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara devlet tarafından verilen nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili tarih verdi. Vatandaşlar belirlenen tarihlerde ücretsiz izin ödeneği parası sorgulama ekranından kontrol sağlayabilirler.

EYLÜL AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Nakdi ücret desteği idemeleri ile ilgili tarih bilgisi verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim’de yapılacağını duyurdu.

İŞKUR NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Ağustos ayı için ücretsiz izin maaşı 2 ay daha uzatıldı. Uzatma kararı 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay daha uygulanacak ve 17 Kasım'da sona erecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kovid-19 Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan kanunun ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatıldı.

Ayrıca, 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürenin 17 Ağustos tarihinden itibaren 1 ay uzatılmasına, mezkür kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verildi.