İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir? Eylül ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Eylül ayı işsizlik maaşının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödeme işsizlik maaşı oluyor. İşsizlik maaşı alanlar ödemelerin hangi tarihte yapılacağını, erkenden ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Peki, Eylül ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

EYLÜL AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

İşsizlik maaşı her ayın 5'inde hesaplara yatıyor. Eğer İşsizlik maaşının yatacağı tarih yani ayın 5'i hafta sonuna denk geliyorsa sonraki ilk iş gününde hesaplara geçiyor. Ayrıca bazı durumlarda Bakanlık tarafından maaşın erkenden ödenme kararı alınabiliyor. Böyle durumlarda Bakanlıktan işsizlik maaşı ödemelerinin hangi tarihlerde yatırılacağı açıklanıyor.

İŞKUR İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ŞARTLARI

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.