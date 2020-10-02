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02 Ekim 2020 Cuma 11:37 | Son Güncelleme:

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

Son Dakika Haberleri.. Ticaret Bakanı Pekcan, "“Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu." dedi.

Eylül ayı ihracat rakamlarını paylaşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu." dedi.

"BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK EYLÜL AYI İHRACAT RAKAMI"

"Eylül ayında sadece eylül ayı ve 2020 için bir başarıya imza atmadık, bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamını yakaladık." ifadesini kullandı.

İHRACATTA ARTIŞ

Rakamları paylaşan Pekcan, “Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu." dedi.

ALTIN HARİCİ İHRACAT RAKAMI

Eylülde ithalatın ise 20.89 milyar dolar olduğunu aktaran Pekcan, "Eylülde altın harici ihracat yıllık yüzde 5,9, ithalat yüzde 9.1 arttı." diye konuştu.

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