Eylül ayı enflasyon beklentisi TEFE TÜFE nedir? Eylül enflasyon oranı 2019 ne zaman açıklanacak?

Eylül enflasyon oranı ile ilgili TÜİK son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,86 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,59 düşüş gösterdi. AA Finans'ın, TÜİK tarafından açıklanacak olan eylül enflasyon rakamları ile ilgili beklenti anketi açıklandı. Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 oldu.

EYLÜL ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül enflasyon oranı 3 Ekim tarihinde açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,98, en yüksek yüzde 1,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 12,99 olarak belirlendi. Yıl sonu enflasyon beklentileri arasında en düşük yüzde 9,80, en yüksek yüzde 13,93 oldu.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre, bir önceki ay yüzde 15,01 olan yıllık enflasyonun yüzde 9,64'e düşeceği hesaplanıyor.

Enflasyon ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMA YAPTI

TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, "Eylül ayında bir önceki yıldan gelen yüksek baz etkisinin de katkısıyla enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedilecektir." denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, eylül ayında bir önceki yıldan gelen yüksek baz etkisinin de katkısıyla enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedileceği belirtildi.

Kurulun 12 Eylül'de gerçekleştirdiği PPK toplantısına ilişkin yayımlanan özette, ağustos ayında yüzde 0,86 arttığı, yıllık enflasyonun 1,64 puan düşerek yüzde 15,01'e gerilediği anımsatıldı.