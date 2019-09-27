Eylül 2019 kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE kira artışı hesaplama

Eylül 2019 kira artış oranı ne kadar? sorusu kirada oturanlar tarafından merak ediliyor. Yasal kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanan on iki aylık TÜFE ortalaması olarak kullanılıyor. Ancak söz konusu oran sözleşmede belirtilse dahi 12 aylık TÜFE ortalaması rakamından daha yüksek olmaması gerekiyor. Eylül 2019 kira artış oranı belli oldu. TEFE TÜFE Eylül kira artışı hesaplama işlemleri haberimizde..

EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Eylül 2019 kira artış oranı belli oldu. Ağustos ayı enflasyon rakamlarına göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,86 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti. Açıklanan oranlara göre Eylül ayında kiracılara yüzde 19,62 oranında zam yapılabilecek.

KİRA ARTIŞ ORANI EYLÜL HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,62

Zam bedeli: 196,2 lira

Zamlı kira bedeli: 1.196,2 lira

AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,86 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,59 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,01, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,45 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,62, yurt içi üretici fiyatları yüzde 30,51 arttı.

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 7,35, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,39 yükseldi.

TÜFE, ağustosta temmuz ayına göre yüzde 0,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 artış kaydetti. Yİ-ÜFE ise temmuza göre yüzde 0,59 düşerken, Ağustos 2018'e kıyasla da yüzde 13,45 arttı.