Evlerde 'Wi-Fi 6' dönemi! Turkcell'den her odada aynı hızda internet!

Turkcell, Türkiye’de bir ilke imza atarak yeni nesil Wi-Fi 6 teknolojisini evlerde sunmaya başladı. Yenilikçi teknolojisi sayesinde fiber şebekesi üzerinden ultra yüksek hızlarından verilmesine olanak sağlayan Wi-Fi 6 aynı zamanda mevcut teknolojilere göre ev içerisinde daha geniş kapsama imkanı sunuyor. Ayrıca bu teknoloji yapay zeka tabanlı yazılımıyla evlerde yeni nesil servislerin de kullanılmasına imkan tanıyor.

FİBER MÜŞTERİLERE



Ev içinde Wi-Fi bağlantısını güçlendiren Wi-Fi 6 ile sabit internet bağlantısı evin her yerine taşınarak, mevcut teknolojilere göre çok daha fazla kapsama elde ediliyor. Bu sayede duvarlardan kaynaklanan kapsama sorunu da çözülürken, modem içerisinde bulunan bulut tabanlı yapay zeka çözümüyle bireysel fiber kullanan Turkcell müşterileri, Wi-Fi ağlarına daha verimli ve düşük gecikme süresiyle bağlanabiliyor. Ayrıca bağlantıda kullanılan Wi-Fi 6 akıllı modem, düşük gecikme gerektiren online oyunlar gibi durumları otomatik olarak algılayarak Wi-Fi bağlantısını buna uygun hale getiriyor. Wi-Fi 6 teknolojisinden ilk etapta altyapısı uygun olan yeni bireysel fiber müşterileri yararlanabilecek.

EVDE KALINCA İHTİYAÇ KATLANDI



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi: “Özellikle pandemi döneminde evlerde hızlı ve kaliteli Wi-Fi ihtiyacı bir kat daha arttı. Bu nedenle Wi-Fi 6’nın laboratuvar testlerini hızlıca tamamlayıp kullanıma hazır hale getirdik. Wi-Fi 6 teknolojisiyle müşterilerimiz evlerinin her noktasında aynı performansla fiber internetlerini kullanabilecek.”