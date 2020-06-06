Evini bugün al, %0.69 faizle iki yıl sonra öde

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE



Emlak Konut’un tarihi kampanyasına rekor talep geldi. 2 gündür Emlak Konut GYO projelerinin satış ofisleri dolup taşarken, tüketiciyi sevindirecek bir adım daha atıldı. Emlak Konut GYO’nun konut satışlarını canlandırmak için seferberlik başlatarak, 26 projede taksit ödemelerini 24 ay ertelediği kampanyada, faiz oranı daha da indirildi. Faiz indirimiyle hareketlenen sektöre can suyu olacak kampanyada faiz oranı yüzde 0.79’dan yüzde 0.69’a çekildi.

EMLAK ARAMALARINDA REKOR



Buna göre vatandaş alacağı konut fiyatının yüzde 80’i için kredi kullanacak. Kalan yüzde 20’lik ödeme için ise yüzde 5 peşinat verilecek. Geri kalan yüzde 15’lik kısım da üçüncü yılda ödemeye başlanacak. Faiz oranı ise yüzde 0.79 değil, yüzde 0.69 olacak. Böylece 600 bin TL’lik bir konutta 25’inci aydan itibaren ödenecek taksit miktarı 120 aylık kredide 6 bin 437 TL’den 6 bin 169 TL’ye, 180 aylık kredide ise 4 bin 827 TL’den 4 bin 531 TL’ye inmiş olacak. Bu da yaklaşık 300 TL’nin vatandaşın cebinde kalması anlamına geliyor. Bu arada sahibinden.com’a göre, faiz indirimlerinin de etkisiyle son 1 haftada emlak aramalarında rekor kırıldı. Emlak kategorisinde ilgi yüzde 70 yükseldi.

HANGİ PROJELERİ KAPSIYOR?



Kampanyaya dahil olan 26 proje ise, şöyle belirlendi: “Avangart İstanbul, Avrupark Hayat, Başkent Emlak Konutları, Büyükyalı İstanbul , Cer İstanbul , Düşler Vadisi , Ebruli Ispartakule, Evora İzmir, Evora Denizli, Gebze Emlak Konutları 3. Etap, Göl Panorama Evleri, İdealist Cadde, İstmarina, Karat 34, Koordinat Çayyolu, Köy Zekeriyaköy, Merkez Ankara, Nidapark İstinye, Nidapark Küçükyalı, Niğde Emlak Konutları, Temaşehir Konya, Tual Adalar, Tual Bahçekent, Semt Bahçekent, Validebağ Konakları ve Yeniköy Konakları İstanbul.”