Evden en çok kitap ve C vitamini aldık

Tüm dünyada yaşamı adeta felce uğratan koronavirüs hayatımızdaki pek çok şeyle birlikte tüketim alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcı Related Digital, hizmet verdiği online satış yapan müşterilerinin sektörel bazlı son 15 günlük e-ticaret pazar yeri verilerine göre; bu dönemde puzzle (yap-boz) satışlarının yüzde 62, kitap satışlarının da yüzde 22 oranında arttığını açıkladı. Bağışıklık sistemini destekleyici vitamin ve bitkisel ürün satışlarında yüzde 43 oranında artış yaşanırken, bu oran C vitaminlerinde ise yüzde 82’yi buldu. Verilere göre; birden çok markanın satışa sunulduğu dijital platformlarda yüzde 14 satış, yüzde 10 ciro artışı yaşandı. Aynı dönemde sipariş sayısı da yüzde 9 oranında yükselişe geçti.

TEKNOLOJİ DÜŞÜŞTE



Maske, tuvalet kağıdı, el dezenfektanı ve kolonya ile ilgili site içi aramaları 10 Mart Salı gününden itibaren her gün iki kat artarken, en dikkat çekici yükseliş ise puzzle ve kitap aramalarında yaşandı. Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, salgın nedeniyle özellikle büyük şehirlerdeki insanların daha fazla tedirginlik hissettiğini, belirtip giyim sektöründeki satışlar yüzde 24 düşerken, teknolojik ürün satışlarındaki daralmaysa yüzde 36 oldu” diye konuştu.