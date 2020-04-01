Evden çıkmadan 'Web Tapu' ile bir haftada 30 bin konut satıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 18 Mart itibarıyla tapu işlemlerinin Web Tapu üzerinden de yapılmaya başlanmasıyla vatandaşlar, evlerinden çıkmadan bugüne kadar 113 bin işlem yaptı. Bu süre içinde 29 bin 748 konut, online olarak satıldı.

YARISI İSTANBUL’DA



İstanbul’da 18 Mart’tan itibaren ay sonuna kadar 15 bin konut el değiştirirken en çok konut satışı; Esenyurt, Pendik, Ümraniye, Küçük Çekmece ve Kadıköy’de yapıldı. Online konut satışında 8 bin 674 konut ile Ankara ikinci, 6 bin konut ile İzmir üçüncü sırada yer aldı. İzmir’i 4 bin 496 ile Antalya ve 4 bin 149 satış ile Bursa takip etti. Ayrıca 2/B arazileri için de 1600 işlem yapıldı.