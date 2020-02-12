Evde üretim yapıp satmak isteyene dijital eğitim yolda
İşte Kadın Derneği’nin İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’yle (İSTESOB) başlattığı Dijital Dünyada Kadın Girişimciler Projesi kapsamında, evde üretim yapan ya da küçük ölçekli işletme sahibi kadınlara eğitim verilecek.
Projenin tanıtım toplantıda konuşan İşte Kadın Derneği Başkanı Gülhan Akyazı, projenin bir yıllık olduğunu söyledi.
E-TİCARETİ ÖĞRENECEKLER
Proje kapsamında kadın girişimcilere yüz yüze eğitim verileceğini, dijital beceriler, dijital pazarlama, e-ticaret ve dış ticaret konularında eğitimler düzenleyeceklerini anlatan Akyazı, “5 gün süren bu eğitimler sonucu bir anket çalışması yapacağız. Buradan elde ettiğimiz verilere göre online eğitim vereceğiz” dedi.
İŞ SAHİBİ OLACAKLAR
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz da “Bu projeyle birçok kadınımızın iş sahibi olmasını, işlerini geliştirmelerine imkan sağlayacağız” dedi. İşte Kadın Derneği Proje Yöneticisi Elif Nur Tosun ise kadınların İşte Kadın Derneği web sitesinden form doldurarak projeye başvurabileceği bilgisini verdi.