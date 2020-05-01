Evde kalınca kazanç için 'doğrudan satışa' koştuk

Koronavirüsle birlikte başlayan zorunlu karantina süreci bir çok sektörde işleri durma noktasına getirdi. Eve kapanan büyük bir kitlenin gelirlerinde de ciddi düşüşler meydana geldi. İstihdam rakamlarının düştüğü, iş ilanlarının azaldığı bu dönemde kazancı düşenlerin ek gelir elde etmek için ilk başvurdukları kapı ise doğrudan satış şirketleri oldu. Yatırımsız, katılım bedeli ödemeden ‘bağımsız satış temsilcisi’ olmak için başvuranların sayısında ciddi artışlar görüldü.

ÇİFT HANELİ BÜYÜME

Sektörün büyük oyuncularından Avon’un Türkiye Kuzey Afrika ve Ortadoğu Genel Müdürü ve Doğrudan Satış Derneği (DSD) Başkanı Orkun Gül, Türkiye’de 1.5 milyonun üzerinde aktif bağımsız satış temsilcisi bulunduğuna dikkat çekerek, “Bu da Türkiye’deki hanelerin yüzde 8’inde, yani ortalama her 12 evden birinde bir bağımsız satış temsilcisi var. İş kayıplarının yaşandığı, ekonomik zorlukların olduğu dönemlerde doğrudan satış sektörü büyüyor. 2001 krizinde de böyle oldu. Koronavirüs döneminde de Avon’a temsilci olmak için başvuranların sayısında çift haneli artış oldu” dedi.

HIZLI VE MASRAFSIZ

QNET Türkiye Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik ise bu dönemde salgının yayılımını önlemek amacıyla uygulanan sosyal mesafe kuralının AVM, mağaza ve dükkanlar yerine alışverişin ağırlıklı olarak e-ticaret üzerinden gerçekleşmesine yol açtığını belirterek, “E- ticaretin büyüme oranı yüzde 171’e ulaştı. Tüketici davranışlarındaki bu değişim, salgından sonraki dünya düzeninin yeni normallerinden biri olacak. Bu değişim de doğrudan satışı e-ticaretle birleştirmeyi başaran şirketler için büyüme ve istihdam fırsatı yaratacak. Mart ayında bize bağımsız satış temsilcisi olmak için başvuranların sayısında şubata göre yüzde 27 artış var. Geçen yılın ortalamasına göre ise 4 kat artış söz konusu. Çünkü evden çıkmadan eve gelir getirmek için en hızlı ve masrafsız girişimcilik yöntem bu” diye konuştu.

PARFÜM SATIŞI DÜŞTÜ, KREME TALEP SÜRÜYOR



Cem Geyik, bu dönemde Qnet’te hijyen ürünlerine talebin arttığını, özellikle hava ve su temizleme araçlarında önemli bir satış artışı gözlendiğini ifade ederken Orkun Gül ise, bu dönemde renkli kozmetik ve parfüm satışlarının düştüğünü ancak krem, duş jeli gibi ürünlerde bir sorun olmadığını söyledi. Gül, dezenfektan satışına başladıklarını belirtti. Gül, “Artık kataloglarımız da dijital. Hiç evden çıkmadan işler yürütülebiliyor” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DEKİ STK’LARA 700 BİN TL BAĞIŞ



Avon’un sosyal sorumluluk projelerine de hız verdiğini anlatan Orkun Gül, “Sosyal izolasyon nedeniyle artan aile içi şiddete yönelik tüm dünyada büyük bir hareket başlattık. Türkiye dahil, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde ‘Evdesin ama yalnız değilsin’ diyerek, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına toplam 1 milyon dolar bağış yapacağımızı açıkladık. Türkiye ise 100 bin dolarla (700 bin TL) Avon’un en fazla bağış yaptığı ülkelerin başında geliyor” ifadelerini kullandı.