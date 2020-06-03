Evde kalana evini yenileme fırsatı

Koronavirüs nedeniyle 2.5 aydır eve kalan Türkiye, peş peşe normalleşme adımları atıyor. Bu adımlar önceki gün kamu bankalarının adımlarıyla da desteklendi. Açıklanan 4’lü kredi paketi ile konut, araç ve tatil için tarihin en düşük kredi imkanları sunulurken paket, evindeki eşyasını yenilemek isteyenlere de büyük fırsat sunuyor. Biri yüzde 0.55, diğeri 0.82 faizle sunulan ve ‘sosyal hayatı destek kredisi’ adını taşıyan paket ile anlaşmalı firmalardan 3-30 bin TL aralığında kredi kullandırılacak. Yapılan hesaplamaya göre alınacak 20 bin liralık kredi ile bir evin beyaz eşya ve mobilyalarını aylık 546 lira ile baştan aşağı yenilemek mümkün.

PAZARLIK ŞANSI YÜKSEK



Piyasada halen yerli markaların satışa sunduğu buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, bulaşık makinesi ve fırından oluşan bir seti 8.500 liraya almak mümkün. Şayet yatak odası, oturma odası ve yemek odası takımını da yenilemek isterseniz 11 bin liraya yenileyebilirsiniz. Ancak bu rakamı firmaların ‘çeyiz paketi’ veya ‘düğün paketi’ adı altında yaptıkları kampanyalardan yararlanarak ya da toplu alım yapıldığı için aşağı çekmek mümkün. Eve alınacak 20 bin liralık eşya için kullanılan kredinin maliyeti ise kullanıma sunulan kredi seçeneğine göre değişiyor. ‘Firma katkı paylı’ tüketici kredisinde 20 bin liranın maliyeti 22 bin 904 lira olacak. 6 ayı ödemesiz olan 30 ayda ödenecek kredinin taksiti ise 763 lira. Ancak bu kredinin devreye girmesi için önce bankalar firmalarla anlaşacak. Ardından anlaşma yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacak.

‘Faturalı tüketici kredisi’ adını taşıyan ikinci seçenekte ise vatandaşın ‘anlaşmalı firma’ aramasına gerek yok. Banka fatura beyanıyla kredi kullandıracak ancak faizi 0.82 olacak. Bunu tercih edenler ise 20 bin lira kullandığında maliyeti 24 bin 376 lira, taksitleri de 812 lira. Şayet bu krediyi 6 ay ödemesiz toplam 60 aylık olarak kullanırsanız evinizi aylık 546 liraya yenilemeniz mümkün olacak. Her iki seçenekte de başvurular yarın başlayacak.

UCUZ KREDİ KAMPANYASINA İKİ YENİ ‘KATILIM’



Kamu bankalarının önceki gün açıkladığı dörtlü finansman paketine kamu katılım finans kuruluşları Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da eklendi. Kredinin hayırlı olmasını dileyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da “Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz” dedi. Hayata geçirilen 4 finansman paketi şöyle:

• Sıfır konutlar için yüzde 0.64’le finansman imkanı sunulacak. İkinci el konutta bu rakam 0,74 olacak.

• Sıfır kilometre binek araç veya ticari araç satın alacaklara aylık yüzde 0,49-0,69, ikinci el araçta 0,82 oranla finansman sağlanacak.

• Tüketici paketinde aylık yüzde 0,55 finansman sağlanacak.

• Tatil için de finansan oranı 0.67 olacak.

KAMPANYA FIRSATÇILARINA GEÇİT YOK



Kamu bankaları, finansman imkanını ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağını duyurdu. Önceki gün açıklanan 4’lü kredi paketiyle ilgili Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’tan yapılan ortak açıklamada “Kredi imkanını müşteriye yansıtan firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır. 27 Mayıs sonrası fiyat artışı yapmış olan firmalar da zammı geri çekmeleri koşuluyla yeniden kampanyaya dahil olacaktır” denildi.