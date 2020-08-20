Evde kalan üniversiteliler doğal taşa değer kattı

Pandemi döneminde evde kalan mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinin ilgili lisans veya yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler, Türkiye’nin ihracatta öne çıkan ürünlerinden doğal taşa daha fazla katma değer kazandıracak tasarımlara imza attı. Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen, Amorf Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması’na toplamda 398 başvuru olurken, profesyonel kategorisinde 202, öğrenci kategorisinde ise 196 dosya dereceye girmek için yarışacak. Türkiye’nin dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 35’ine sahip olduğunu, Ege Bölgesi’nin doğal taş ihracatında lider konumda bulunduğunu dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, bu yarışmayla Türkiye’nin doğal taşlarının işlenmiş ürün olarak ihracatını artırmak ve Türk doğal taşının prestijli projelerdeki konumunu güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

PLATFORM OLACAK



EMİB, AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışması, doğal taş sektöründeki firmalarla bu sektöre ilgi duyan profesyonel ve öğrenci düzeyindeki tasarımcı, mimar ve iç mimarları buluşturacak bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Yarışmayla ayrıca doğal taş ihracatında rekabet gücünü artıracak ve tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projelerin gelişimine ön ayak olunacak.

10 PROJEYE 10’AR BİN TL PARA ÖDÜLÜ



Mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinin ilgili lisans veya yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrencilerle mezunlarının katılımına açık olan AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nda, profesyonel ve öğrenci kategorilerinde, 10 projeye 10’ar bin TL para ödülü verilecek.