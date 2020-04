'Evde Kal Türkiye' çağrısından sonra trendler değişti... Evde boş kalmadık!

OYUN SEKTÖRÜNÜ İHYA ETTİK



Oyun ve espor ajansı Next in Game tarafından hazırlanan rapora göre 9 Mart sonrası video oyunlarına harcanan rakam bir önceki seneye göre yüzde 60 arttı. Steam’deki anlık oyuncu sayısı dünyada mart başında 20 milyonu, 29 Mart’ta ise 23.4 milyonu aştı. Türkiye’de ise sadece League of Legends 1.3 milyon kez izlendi.

18 YAŞ ALTINDAKİLER PAYCELL’E YÜKLENDİ



Kullanıcılara Turkcell hatlarına yansıtarak ödeme imkanı sunan Paycell’in mart ayında işlem hacmi, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 146 arttı. Paycell’le kurum fatura ödeme hacmindeki artış ise yüzde 217 oldu. Banka müşterisi olmayan kişiler ile 18 yaşın altındaki nüfusa kart kullanabilme imkanı sunan Paycell Kart’ın işlem hacmi de internet üzerinden yapılan alışverişlerin artmasıyla beraber yüzde 54 yükseldi.

YEMEK YAPMAYA MERAK SARDIK



Deloite raporuna göre eve azalan siparişler sonrası yemek tarifi sitelerinin trafikleri 3-4 kat arttı. Evde yemek yapma trendine paralel olarak talep küçük ev aletlerine (su ısıtıcı, mixer, mini-fırın vb) kaydı. Makarna, maya, kabartma tozuna talep hızlı artış gösterdi. Örgü ve el işi gibi hobi siteleri de tüketicilerden yüksek ilgi gördü.

BİLGİSAYAR TAMİRİNDE YÜZDE 101 ARTIŞ



Evde kalanlar, bozulan elektronik aletlerin tamiratı için evden teslim alma ve eve teslim seçenekleri ile online hizmetleri tercih etti. Evde en çok bilgisayar, telefon ve televizyon tamirine talep var. İlk vakanın açıklandığı 11 Mart öncesini ve sonrasını inceleyen Armut’un verilerine göre bilgisayar ve laptop tamirinde yüzde 101’lik artış yaşandı. Televizyon tamirinde yüzde 53, telefon tamirinde ise yüzde 13’lük artış oldu.

TELEFONLA 10 SAAT ZAMAN GEÇİRDİK



Koronavirüsle birlikte telefon kullanım alışkanları da değişiklik gösterdi. The Infuluencer Marketing Factory verilerine göre, bu süreçte haftalık iş uygulamalarını indirme oranları 2019 yılına oranla yüzde 90 arttı. Yine bu süreçte telefonlara bakma ve sosyal medyada zaman geçirme oranları 10 saatin üstüne çıktı.

YAPBOZ SATIŞLARI PATLADI



Oyuncakçılar Derneği Başkanı Esin Yürür, koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşların ailece eğlenceli vakit geçirecekleri oyunlara yöneldiğini söyledi. Esin Yürür “Puzzle (yapboz) konusuna ciddi bir talep var. Önceki döneme göre üç kat fazla puzzle satıyoruz” diye konuştu.