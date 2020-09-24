Evde bakım parası hangi illerde yatırıldı? Evde bakım maaşı yatan iller 24 Eylül 2020

Her ayın 15’inden sonra yatırılan evde bakım maaşı 24 Eylül 2020 tarihi itibarıyla birçok ilde yatırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardıma ve bakıma muhtaç bireylere ve onların yakınlarına verilen evde bakım parası büyük destek oluyor. Maaşlar e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabiliyor. Peki, 24 Eylül Perşembe Evde bakım parası yatırılan iller hangileri?



EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 24 EYLÜL 2020

Evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından gerekli kişilerin hesaplarına yatırılıyor. Biz de güncel olarak yatırılan illerin listesini sizler için yayınlıyoruz. Evde bakım parası 24 Eylül Perşembe günü itibarıyla bazı illerde yatırılmaya başlandı. İşte güncel liste...

1- Aksaray 2- Tokat 3- Afyonkarahisar

4- Kırıkkale 5- Ordu 6- Kırklareli

7- Diyarbakır 8- Edirne 9- Zonguldak

10- Mersin 11- Konya 12- Şanlıurfa

13- Tekirdağ 14- Aydın 15- Manisa

16- Uşak 17- İstanbul 18- Denizli

19- Bilecik 20- Adıyaman 21- Samsun

22- Antalya 23- Hatay 24- Kayseri

25- Bursa 26- İzmir 27- Giresun

28- Adana 29- Balıkesir 30- Bolu

31- Sakarya 32- Osmaniye 33- Çanakkale

34- Karabük

EVDE BAKIM SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.