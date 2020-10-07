Evde bakım maaşı yatan iller hangisi? 7 Ekim 2020 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşı ödemeleri hakkında açıklama yaptı. Yardıma ve bakım muhtaç bireylere ve onların bakımını üstlenen kişilere her ay belirli miktarda ödeme yapılıyor. Evde bakım maaşı alan kişiler sorgulamaları e-devlet üzerinden yapıyor. 7 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangisi?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemelerinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Aşağıdaki link üzerinden evde bakım maaşı yatan illeri sorgulayabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.