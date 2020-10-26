Evde bakım maaşı yatan iller hangisi? 26 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde bakım maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla sorumlu olan kimselere ödenen bir paradır. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşları il il açıklanıyor. E-devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşları öğreniliyor. 26 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİSİ?

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 30’u arası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Biz de sizler için en güncel listeyi paylaşıyoruz. İşte 26 Ekim evde bakım maaşı yatan illeri listesi:

Tokat Karabük Hatay Aksaray Antalya Afyonkarahisar Sakarya Şanlıurfa Zonguldak Konya Samsun Mersin İstanbul Manisa Denizli Bilecik Ordu Erzurum Kars Balıkesir İzmir Çanakkale Uşak Bursa Adana Kayseri

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

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