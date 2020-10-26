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26 Ekim 2020 Pazartesi 01:06 | Son Güncelleme:

Evde bakım maaşı yatan iller hangisi? 26 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde bakım maaşı yatan iller hangisi" 26 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu. Yardıma muhtaç bireylerin bakımının sağlanması için bu ödenek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tahsis ediliyor. Vatandaşlar e-devlet üzerinden şifre ve kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak evde bakım maaşı yatan iller listesine ulaşabiliyor.

Evde bakım maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla sorumlu olan kimselere ödenen bir paradır. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşları il il açıklanıyor. E-devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşları öğreniliyor. 26 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİSİ?

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 30’u arası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Biz de sizler için en güncel listeyi paylaşıyoruz. İşte 26 Ekim evde bakım maaşı yatan illeri listesi:

  1. Tokat
  2. Karabük
  3. Hatay
  4. Aksaray
  5. Antalya
  6. Afyonkarahisar
  7. Sakarya
  8. Şanlıurfa
  9. Zonguldak
  10. Konya
  11. Samsun
  12. Mersin
  13. İstanbul
  14. Manisa
  15. Denizli
  16. Bilecik
  17. Ordu
  18. Erzurum
  19. Kars
  20. Balıkesir
  21. İzmir
  22. Çanakkale
  23. Uşak
  24. Bursa
  25. Adana
  26. Kayseri

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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