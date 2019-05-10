Evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusuna evde bakım maaşı hakkında araştırma yapanlar yanıt arıyor. 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi nelerdir? Bu maaşı alanlar sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorlar.

İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.