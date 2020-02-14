Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Şubat evde bakım maaşı (parası) sorgulama

Evde bakım maaşı yatan iller şubat ayında da yoğun ilgi görüyor. Evde bakım parası yatan iller hangileri? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Ocak ayında yapılan memur ve emekli maaş zammının ardından artış gösteren 1.460 TL olan evde bakım parasını sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşları her ayın ikinci haftasından itibaren ayın 25'ine kadar hesaplara il il yatırılıyor.

Aylık alanlar e-Devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşı sorgulaması yapabiliyor. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini yapabilirsiniz Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakım parası bu yıl 1.460 TL oldu. Yani evde bakım parasına 154 TL zam yapıldı. Zamlı evde bakım paraları şubat ayında ödenmeye başlanacak. Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere evde bakım parası da memur maaş katsayısına göre zamlanacak.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Yüzde 50 engelli raporu bulunan bireylere, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yaşlı veya hasta kişilere bakın vatandaşlar için ödenen maaş için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekiyor.

Evde bakım maaşı yardımından yararlanabilmek için, 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında hastaneden Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında yüzde 50 ve üzeri engelli olmalıdır.

Engelli kişinin, tek başına hayatını idame ettiremiyor olması gerekmektedir.