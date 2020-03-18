Evde bakım maaşı nedir, sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım aylığı alma şartları nelerdir? Bakan Selçuk açıkladı!

Evde bakım maaşı alma şartları nelerdir? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlananların raporları mayıs sonuna kadar geçerli olacağını söyledi. Konu üzerinde vatandaşlar evde bakım yardımı hakkında detaylı bilgi almak isteyenler sık sık araştırma yapıyor. Evde bakım maaşı sorgulama için detaylar haberde.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aylık alanlar e-Devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşı sorgulaması yapabiliyor. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini yapabilirsiniz Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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EVDE BAKIM MAAŞINI KİM ALABİLİYOR?

Yüzde 50 engelli raporu bulunan bireylere, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yaşlı veya hasta kişilere bakın vatandaşlar için ödenen maaş için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekiyor.

Evde bakım maaşı yardımından yararlanabilmek için, 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında hastaneden Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında yüzde 50 ve üzeri engelli olmalıdır.

Engelli kişinin, tek başına hayatını idame ettiremiyor olması gerekmektedir.