Evde bakım maaşı ne kadar? 2020 yılında evde bakım parası yattı mı, hangi tarihlerde yatırılır?

Bakıma ihtiyaç duyan engelli vatandaşların evde bakım görmelerini desteklemek amacıyla verilen ücrete evde bakım maaşı denilmektedir. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve bu kişilere bakacak birilerinin de olmaması durumunda devlet tarafından vatandaşa aylık bağlanıyor. 2020 evde bakım ücreti miktarları nihayet açıklandı. Peki evde bakım maaşı ne kadardır, kaç paradır, kaç TL'dir? Zamlı yeni evde bakım parası miktarı ne kadardır? 2020 yılında evde bakım parası hangi tarihlerde, hangi hesaba yatırılır?

2020 EVDE BAKIM ÜCRETİ MİKTARLARI

Sosyal Hizmetler Kanunu’ndaki 6 Şubat 2014 tarihli değişiklikle, ‘Bakım Maaşı’ hesaplamaları artık ‘Memur Maaş Katsayısı’na göre belirlenecek. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2020 yılı memur maaş katsayılarını 1 Ocak 2020 itibariyle güncelledi.

“BÜMKO 2020 yılı için maaş katsayılarını yeniden belirledi. Buna göre 2020 yılında uygulanacak ‘aylık katsayısı (0,079308)’, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,24144), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,025149) olarak belirlenmiştir.”

2020 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2020 yılında evde bakım parası miktarı 1.544 TL olarak hesaplanmıştır.

EVDE BAKIM PARASI HANGİ TARİHTE YATAR, HANGİ TARİHLERDE YATIRILIYOR?

Evde bakım parasının yatırıldığı net bir tarih bulunmamaktadır. Yani evde bakım parası her ayın 3’ünde yatırılmaktadır diye bir tabir kullanmak yanlış olacaktır. Ancak evde bakım parasının şimdiye kadar yatırılmış olduğu tarihleri kıyasladığımızda her ayın 2. Haftası ödemelerin hesaplara geçmeye başladığını ve 3. Haftasında da ödemelerin tamamının yapıldığını görmekteyiz. Yani buradan evde bakım maaşının her ayın 2. Haftası ile 3. Haftası aralığında yatırıldığını söyleyebiliriz.

EVDE BAKIM PARASI YATTI MI? SORGULAMA, ÖĞRENME

Evde bakım maaşının yatırılıp yatırılmadığını oldukça kolay bir şekilde öğrenme imkanımız bulunmaktadır. Bunun için “https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu” adresi üzerinden sorgulama yapabilmekteyiz. E-Devlet sistemine giriş yaparak vermiş olduğumuz adrese girdiğinizde hasta bakım paranızın hesabınıza geçip geçmediğini öğrenebiliyorsunuz.

EVDE BAKIM PARASI HAFTA SONU YATAR MI, HESABA GEÇER Mİ?

Evde bakım parası ödeme günleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Evde bakım parası ödemeleri hafta içi ( Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) ve mesai saatleri içerisinde yatırılmaktadır. Yani hafta sonu ( Cumartesi ve Pazar ) günleri evde bakım parası ödemeleri gerçekleştirilmemektedir.

EVDE BAKIM PARASI HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Evde bakım parası ödemesi almak için sizden bir Ziraat Bankası hesabınızın bulunması isteniyor. Şayet Ziraat Bankası’nda hesabınız bulunmuyorsa da açmanız talep edilmektedir. Yani evde bakım parası ödemeleri Ziraat Bankası hesaplarınıza yukarıda vermiş olduğumuz tarihlerde yatırılır.

