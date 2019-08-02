Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? sorusunun cevabı evde bakım maaşı alanlar tarafından merak ediliyor.Evde bakım maaşı,evinde yaşlı, engelli ve hasta kişilere bakan vatandaşlar tarafından alınıyor. Ağustos ayının gelmesi ile birlikte evde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağı araştırılıyor. Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos'ta başlayacak ve 4 gün sürecek. Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? diye merak ediyorsanız 2 Ağustos evde bakım maaş yatan iller haberimizde yer alıyor..

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Normalde ev bakım maaşları ayın 25'ine kadar tüm illerde yatıyor. Bu sene Kurban Bayramı'nın 11 Ağustos'ta başlaması ve 4 gün boyunca resmi tatil olması nedeniyle, evde bakım parası alan vatandaşlar maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Ağustos evde bakım parasının ne zaman verileceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldıktan sonra haberimizde yer alacak..

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Her ay ödenen bakım maaşı 1305 lira, üç ayda bir ödenen engelli maaşı da engel derecesine göre en az 1269 liraydı (aylık 423 TL).Yeni zamlarla birlikte evde bakım maaşı temmuzda 1384 TL'ye yükseldi. Yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı bulunan engellilerin aylığı ise 509.13 TL'ye (üç aylık 1527 TL), yüzde 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilerin ise 763.69 TL'ye (üç aylık 2 bin 589 TL) çıktı..

Temmuz aylıkları ödendiği için ilk zamlı aylıklar ağustos ayında verilecek, temmuz ayının farkı da aylıklara yansıyacak.

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Her gün yeni illerde yatırılan evde bakım maaşını e-devlet veya SMS yöntemiyle sorgulanabiliyor. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Yüzde 50 engelli raporu bulunan bireylere, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yaşlı veya hasta kişilere bakın vatandaşlar için ödenen maaş için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekiyor.

Evde bakım maaşı yardımından yararlanabilmek için, 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında hastaneden Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında yüzde 50 ve üzeri engelli olmalıdır.

Engelli kişinin, tek başına hayatını idame ettiremiyor olması gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.