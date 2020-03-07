Evde bakım maaşı alma şartları nelerdir? 7 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangisi?

Evde bakım maaşı sorgulaması E-devlet üzerinden yapılıyor. Her ay olduğu gibi bu ayda bakım maaşlarını almak isteyen vatandaşlar internette sık sık bu konuyu araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu ödenek, bakıma muhtaç kişilerin ailelerin yanından ayrılmaması için veriliyor. Evde bakım maaşı yatan iller hangisi? 2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 1.384 TL olan tutar 1.460 TL’ye yükseltildi. Evde bakım maaşı hakkında detaylar haberimizde.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİSİ?

Evde bakım maaşı henüz hiçbir ilde yatırılmadı. Konu ile ilgili bir açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecektir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLERİ BURADAN SORGULAYABİLİRSİNİZ.



EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

T.C. kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz.