Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte 2021 kira zam oranları...

TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 2021 kira zam oranları da belli oldu.

TÜİK'in rakamlarına göre, TÜFE 2021 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

Aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 12,28 arttı.

Bu rakamla, ocak ayında konut için kira sözleşmesi yapacak veya yenileyecek kiracılar için zam oranı en yüksek yüzde 12,28 olacak.

İŞTE 2021 YILINDA KİRALARA YAPILACAK ZAMLAR

Haberin Özeti

TÜİK'innı açıklamasıyla birlikte 2021da belli oldu.• Ocak ayında konut için kira sözleşmesi yapacak veya yenileyecek kiracılar için zam oranı en yüksekolacak.